Cher abandona telefilme devido a saúde "frágil" da mãe de 90 anos

Pub

Cher anunciou que já não vai participar num telefilme do canal Lifetime. "Ela está preocupada com a saúde da mãe. Já tem 90 anos e está um pouco frágil", revelou uma fonte próxima da cantora

Os fãs ficaram preocupados quando Cher anunciou o seu afastamento de um telefilme do canal Lifetime, devido a "um grave problema familiar". Sabe-se, agora, que não é a cantora de 70 anos que está em risco, mas sim a sua mãe, Georgia Holt, de 90 anos.

Segundo o Entertainment Tonight, a intérprete de Believe decidiu renunciar ao projeto para poder estar perto da progenitora e acompanhá-la na recuperação. "Ela está preocupada com a saúde da mãe. Já tem 90 anos e a Cher não quer estar longe dela. A mãe dela não está a morrer, mas está um pouco frágil", revelou uma fonte da publicação, assegurando ainda que "Cher está de boa saúde."

Num comunicado emitido esta sexta-feira, a dar conta do seu afastamento do telefilme, ao qual também iria servir de produtora executiva, a cantora explicou: "Este tem sido um projeto muito querido para mim, e eu estava verdadeiramente ansiosa para ajudar a contar esta história. Infelizmente, serei incapaz de sair de Los Angeles durante o período de filmagens, porque estou a lidar com um grave problema de saúde que me impede de viajar."

O projeto em questão, que será filmado durante o próximo mês de abril, tem como tema a grave crise de água potável que ocorreu em 2016 em Flint, no estado do Michigan, EUA. Esta é uma temática que é particularmente importante para Cher, já que tem sido uma das figuras públicas mais ativas no alerta para este tipo de problema e já doou centenas de milhares de garrafas de água aos residentes da região.