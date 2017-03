Pub

A rainha Isabel II gosta de terminar o dia com um copo de champanhe. Conheça outros hábitos alimentares e iguarias preferidas da monarca de 90 anos

Qual será o segredo da rainha Isabel II para se manter saudável e em forma, aos 90 anos? Uma reportagem do jornal The Telegraph, que reúne informações de vários chefs que trabalharam junto da família real britânica, acaba de revelar os cuidados - e os caprichos - da monarca no que toca à alimentação.

A publicação adianta, por exemplo, que Isabel II gosta de dar por terminados os dias com um copo de champanhe. E essa não é a única bebida alcoólica que consome ao longo do dia. Antes do almoço, também é frequente apreciar um bom gin com uma rodela de limão e gelo, revela o jornal.

No que toca às refeições propriamente ditas, Isabel II dá preferência a sabores simples. Normalmente, começa o dia com chá e biscoitos, antes de tomar um pequeno-almoço reforçado com cereais e frutas. O almoço costuma variar entre peixe com vegetais ou frango grelhado com salada.

Já ao jantar, a ementa costuma envolver, também, um prato de carne ou peixe, mas sem hidratos de carbono a acompanhar. "Ela janta sozinha e é muito disciplinada. Não come batatas, arroz ou massa ao jantar. Prefere algo grelhado com vegetais e salada", revela à publicação britânica o chef Darren McGrady, que foi durante anos responsável pelas refeições da monarca e da princesa Diana.

Algumas das suas iguarias preferidas são, por exemplo, bife com molho de cogumelos, natas e whisky, ou a tradicional carne assada de domingo. Isabel II também se delicia com os frutos que crescem nas estufas do seu Castelo em Windsor, como morangos ou pêssegos.

Mas "infelizmente", adverte o chef, "a rainha não é uma foodie". "Ela come para viver, ao contrário do príncipe Filipe [marido], que adora comer e ficaria a fazê-lo e a falar de comida todo o dia", conta.

Outra das tentações da mãe do príncipe Carlos é chocolate. "Ela adora", garante McGrady. Aliás, o habitual chá das cinco costuma até vir acompanhado de uma tarte ou bolachas de chocolate.