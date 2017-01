Pub

Ao publicar imagens dos dois filhos e do marido, o "rapper" Kanye West, Kim Kardashian termina com os rumores da imprensa internacional que dão conta do divórcio

Desde o assalto em Paris, em outubro do ano passado, a protagonista do reality show Keeping Up with the Kardashians tem estado afastada das redes sociais. Kim Kardashian regressou apenas este mês à esfera mediática, através da sua conta de Instagram, ao publicar fotografias dos dois filhos, North, de quatro anos, e Saint, de dois. Em algumas imagens aparece o marido, Kanye West, pondo assim fim aos rumores de separação que circulam na imprensa.

Em menos de 24 horas, Kardashian publicou duas fotografias do rapper que provam que a sua relação ainda está para durar. "Ele está sempre lá para me proteger", pode ler-se numa das imagens divulgadas pela empresária.

Numa outra fotografia, o filho mais novo do casal aparece nos braços do pai, com a legenda "os meus rapazes".

Desde o final do ano passado que circulam na imprensa rumores de uma possível separação do casal. Segundo a revista InTouchWeekly, Kim não terá gostado da decisão do marido de despedir parte da equipa de segurança. Ao episódio traumático que aconteceu na capital francesa, junta-se a hospitalização de Kanye West para efetuar testes psiquiátricos, um acontecimento que terá fragilizado a relação.