Barack e Michelle Obama continuam a aproveitar as férias

A família Obama continua a desfrutar de períodos de férias, depois de oito anos intensos na Casa Branca. Mas os internautas não lhes dão descanso: nas redes sociais, circula a mais recente imagem dos dias de lazer de Barack e Michelle: uma fotografia em que o ex-presidente fotografa a mulher a bordo de um iate na ilha de Moorea, na Polinésia Francesa.

Os Obama passaram o dia de sexta-feira no barco com alguns amigos famosos, como Bruce Springsteen, Tom Hanks e Oprah Winfrey, segundo a CNN. O iate pertence ao multimilionário David Geffen.

Após a paragem da ilha de Moorea, o casal Obama seguiu para o Taiti, também no Pacífico Sul.

Desde que, em janeiro, Trump assumiu a presidência dos EUA, Barack e Michelle Obama têm visitado vários locais, sempre perseguidos pelas objetivas dos fotógrafos. Foram vistos a jogar golf na Califórnia e no Havai, a fazer kitesurf numa ilha privada no Caribe e até a jantar com Bono, vocalista dos U2, em Nova Iorque, após verem um espetáculo na Broadway.