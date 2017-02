Pub

Um leilão organizado pela viúva do ator vai reunir várias peças de roupa e objetos que lhe pertenceram

O casaco de cabedal usado por Patrick Swayze no popular filme Dirty Dancing, que protagonizou em 1988, e ainda uma das camisolas que vestiu em Ghost: O Espírito do Amor, em 1990, são duas das peças que estarão a leilão, numa iniciativa organizada pela viúva do ator norte-americano, que morreu em 2009 na sequência de um cancro no pâncreas.

Segundo conta o The Mirror, o leilão vai decorrer entre 28 e 29 de abril na Julien's Auctioneers, em Los Angeles. Entre os outros objetos disponibilizados por Lisa Niemi estão um certificado da nomeação de Swayze para um Globo de Ouro, o guião de um episódio de Saturday Night Live e um dos fatos que usou na longa-metragem de ação Ruptura Explosiva, de 1991.

Espera-se que o casaco de cabedal de Dirty Dancing seja vendido por qualquer coisa como 35 mil euros. A viúva de Swazyne, avança o El País, vai doar todo o dinheiro arrecadado com este leilão ao centro Pancreatic Action Cancer Network, especializado na investigação do tipo de cancro que acabou por matar o ator, tinha este apenas 57 anos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.