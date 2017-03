Carl Philip e Sofia da Suécia aguardam a chegada do segundo filho

Pub

Os príncipes Carl Philip e Sofia estão à espera do segundo filho em comum. O anúncio foi feito através de comunicado emitido pela Casa Real da Suécia. "Estamos felizes por anunciar que vamos ter mais um filho, um irmão para o príncipe Alexander. Mal podemos esperar por receber um novo membro na nossa família", disse o príncipe Carl Philip. "A princesa Sofia está bem e o nascimento do bebé está previsto para setembro de 2017", acrescenta a nota.

O filho dos reis Carlos Gustavo e Sílvia da Suécia e a antiga bailarina casaram-se em junho de 2015. O primeiro filho do casal nasceu a 19 de abril do ano seguinte.

A princesa e o príncipe são pais dedicados e têm em conjunto um projeto que pretende ajudar os outros pais a conhecer melhor as redes sociais e a estarem atentos aos perigos que as mesmas podem representar para as crianças. A necessidade da criação deste projeto surgiu com a forma como Sofia foi tratada quando a sua relação com príncipe Carl Philip foi tornada pública.

"Foi uma verdadeira perseguição. Foi difícil de gerir. Sentia-me como se tivesse a ser projetada contra uma parede. Senti na pele a diferença entre o antes [de conhecer o marido] e o depois [quando o namoro foi tornado público]", disse em entrevista, em fevereiro deste ano, a uma rádio.

"Eu não conseguia ignorar os comentários negativos e ficava muito triste. Mas isso ajudou-me a perceber os jovens que sofrem diariamente de assédio e bullying nas redes sociais", explicou ainda a princesa. Atualmente, Sofia não tem qualquer perfil online, evitando assim lidar com "tanto ódio".