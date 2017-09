Pub

A cantora norte-americana Lady Gaga anunciou no Festival Internacional de Cinema de Toronto (TIFF), onde está a ser projetado um documentário sobre a sua vida, que vai abandonar temporariamente o mundo da música.

"Vou dar-me um descanso", afirmou Lady Gaga, numa conferência de imprensa no TIFF, mas garantiu que continuará "a criar" e que tem ideias e projetos.

O anúncio coincidiu com a estreia mundial no TIFF do documentário "Lady Gaga: Five Foot Two", que faz referência à altura da artista no sistema anglo-saxão.

O filme concentra-se no processo de criação do álbum "Joanne", que lançou em 2016, e nas reflexões que a cantora faz sobre a sua carreira musical.

Mas também mostra a luta de Lady Gaga contra a dor física crónica de que sofre.

Lady Gaga afirmou, com lágrimas nos olhos, que necessitava de "alguma recuperação para curar" e que era "libertador" poder falar da dor.

