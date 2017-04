Cuba Gooding Sr com o filho, em 1998

Pub

O músico, nascido no Harlem, em Nova Iorque, é pai do ator Cuba Gooding Jr.

O cantor norte-americano Cuba Gooding Sr, vocalista do grupo de soul Main Ingredient e pai do ator Cuba Gooding Jr morreu esta semana: o corpo foi encontrado no carro na quinta-feira, na Califórnia, mas a polícia considera que não há indícios de crime. O músico tinha 72 anos.

Fontes citadas pelo jornal LA Times dizem que no Jaguar do cantor foram também encontradas garrafas de bebidas alcoólicas e indícios de consumo de drogas.

Cuba Gooding Sr liderou o grupo Main Ingredient nos anos 70 do século passado, tendo abandonado a banda em 1977 para tentar uma carreira a solo. Voltou a juntar-se ao grupo anos depois, após dois álbuns em nome próprio.

O músico, nascido no Harlem, em Nova Iorque, é pai do ator Cuba Gooding Jr, vencedor de um Óscar pelo filme Jerry Maguire.