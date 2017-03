Pub

Louis Tomlinson foi detido depois de um "confronto físico" com um fotógrafo no aeroporto internacional de Los Angeles. O cantor foi entretanto libertado e apresenta-se em tribunal dia 29

O cantor britânico Louis Tomlinson, um dos elementos dos One Direction, foi detido na noite de sexta-feira depois de se ter envolvido num "confronto físico" com um fotógrafo no aeroporto internacional de Los Angeles.

O Daily Mail, que teve acesso a documentos da polícia, avança que a confusão surgiu quando o jovem de 25 anos, que se encontrava na companhia da namorada, Eleanor Calder, pediu a um fotógrafo para parar de o filmar, enquanto esperava pela mala na zona de recolha de bagagens.

A mesma publicação adianta que a polícia de Los Angeles exigiu o pagamento de uma fiança de 20 mil dólares para que o cantor saísse em liberdade, mas frisa que Louis Tomlinson foi libertado sem que o pagamento tivesse sido feito, na manhã de sábado.

"O fotógrafo provocou e causou o confronto físico que ocorreu entre ele e Louis", disse ao Daily Mail o advogado do cantor, Martin Singer. O elemento dos One Direction vai agora apresentar-se em tribunal a 29 de março.