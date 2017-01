Pub

Noah festejou o aniversário numa festa organizada pela irmã, Miley Cyrus, em que o ingrediente principal foi canábis. Miley ainda agradeceu, através do Instagram, a disponibilização da substância ao "rapper" Snoop Dog

Miley Cyrus foi a mestre-de-cerimónias da festa de aniversário da irmã, a cantora Noah Cyrus. O evento organizado por Miley contou com os ingredientes expectáveis na celebração dos 17 anos de Noah, mas teve um em especial: canábis.

A artista norte-americana, que festejou mais um ano de vida da irmã entre amigos numa residência em Malibu, Los Angeles, registou os acontecimentos no Instagram. Miley partilhou uma fotografia sentada em cima da mesa que serviu de banca para os sacos com canábis e agradeceu ao "tio Snoop Dog por ser tão inovador". Isto porque o rapper detém um negócio relacionado com a substância chamado Merry Jane, em que vende desde produtos para fumar até acessórios de roupa.

Cyrus ainda publicou um vídeo no mesma rede social, onde aparece a dançar com a irmã. "Somos mesmo uma equipa!", legendou a autora de Wrecking Ball, caracterizando a festa como "a melhor de sempre".

Liam Hemsworth, namorado de Miley, também festejou o aniversário recentemente, cumprindo 27 anos no dia 13 de janeiro. No Instagram, Cyrus deu os parabéns à sua "pessoa favorita de sempre": "Tu tens sido o meu melhor amigo desde o dia em que nos conhecemos".