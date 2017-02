Pub

A empresa Nordstrom anunciou que vai deixar de comercializar a linha de roupa, calçado e acessórios criada pela filha do presidente norte-americano, alegando fraco êxito comercial.

A cadeia de lojas Nordstrom, uma das mais populares nos EUA, anunciou que vai deixar de comercializar, quer nos seus espaços físicos como no seu site, a marca Ivanka Trump, que inclui roupa, calçado e acessórios.

A empresa explicou, em comunicado emitido na quinta-feira, que a decisão foi tomada devido à descida das vendas dos produtos da marca da filha de Donald Trump, que a imprensa internacional tem chamado de uma espécie de "boicote" por parte dos cidadãos que estão descontentes com as políticas do novo presidente norte-americano.

"Sempre dissemos que tomamos decisões de negócio com base nas vendas. Neste caso, olhando para a performance que a marca tem tido, decidimos não comprar nenhum artigo nesta temporada", afirmou a porta-voz da Nordstrom à revista Fortune.

Também numa mensagem divulgada no Twitter, a empresa quis deixar claro que terminar esta parceria com Ivanka, que durava há seis anos, não é uma decisão política. "Esperamos que a venda de produtos de outros não seja encarada como uma posição política da nossa parte", dizia a mensagem.