Bublé sobre o filho: "Os médicos estão muito otimistas"

Depois das notícias que avançaram que o filho de Michael Bublé estava livre de um cancro do fígado, que lhe diagnosticado em novembro do ano passado, o cantor emitiu um comunicado

"Estamos muito gratos por informar que o nosso filho Noah foi progredindo positivamente durante os tratamentos e os médicos estão muito otimistas em relação ao futuro do nosso menino. Ele foi corajoso em tudo e continuamos inspirados com a sua coragem. Agradecemos a Deus pela força que nos tem dado", diz em comunicado Michael Bublé e a mulher, Luisana Lopilato, sobre o filho de ambos, Noah, de três anos, a quem foi diagnosticado um cancro do fígado em novembro do ano passado.

"Muito obrigado aos médicos e enfermeiros, não conseguimos descrever [o que sentimos] por palavras", prossegue a mesma, publicada na página de Facebook do cantor.

A declaração surge horas depois de a imprensa ter avançado que, de acordo com a cunhada de Bublé, o filho deste estaria "livre do cancro". As afirmações foram posteriormente desmentidas pela tia de Noah, a nutricionista Daniela Lopilato, através do Twitter.

O músico canadiano, de 41 anos, que suspendeu todos os compromissos profissionais desde que foi realizado o diagnóstico a Noah, agradeceu ainda "aos milhares de pessoas que enviaram as suas orações e bons desejos". "Vamos continuar com esta jornada. Estamos muito confortados com o vosso apoio e amor", conclui.

Bublé e Luisana Lopilato têm mais um filho, Elías, de um ano.