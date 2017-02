Bruno de Carvalho deixa a "azia do veneno" para outros

Pub

O presidente do Sporting não deixou passar o Dia dos Namorado sem partilhar na sua conta pessoal do Facebook uma fotografia com a noiva, Joana Ornelas.

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting Clube de Portugal, não resistiu ao contágio do dia de São Valentim e também ele partilhou uma fotografia com a sua cara-metade nas redes sociais. Na imagem, originalmente partilhada no Instagram da namorada, Joana Ornelas, Bruno de Carvalho dá um beijo no rosto da colaboradora do departamento de publicidade e patrocínios do clube de Alvalade.

"Que para uns fique a azia do veneno! Para mim, neste dia especial, fica a alegria de amar e ser amado!", escreveu Bruno de Carvalho na legenda da fotografia, onde se lê também na legenda: "Não somos um casal, somos uma equipa!"

O presidente leonino sublinhou ainda a importância de se manter fiel aos seus valores e princípios: "É nestes momentos, em que nesta campanha algumas pessoas se dedicam a ataques reles de caráter e pessoais, que devemos manter a serenidade e continuarmos a viver a vida segundo os nossos princípios, defendendo os nossos valores e lutando sempre para ser felizes!"

Bruno de Carvalho, de 44 anos, divorciou-se no final do ano passado de Cláudia Dias Gomes, com quem tem uma filha. O sportinguista, que está de novo na corrida para ser presidente do clube, já está noivo de Joana Ornelos, com o casamento marcado para dia 1 de julho.