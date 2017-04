Pub

Depois de A Única Mulher e Ouro Verde, vai ser protagonista de novela das 18 no Brasil

O ator de A Única Mulher e Ouro Verde Bruno Cabrerizo vai abandonar a TVI para ser protagonista de uma novela da Globo, no Brasil. Cabrerizo, que está em Portugal há três anos, vai ser o ator principal da próxima novela das 18 horas no país natal.

Segundo O Globo, o ator fará par romântico com a atriz e modelo Vitória Strada na novela Tempo de Amar.

Cabrerizo tem tido êxito nas novelas portuguesas mas ainda não é conhecido pelo público brasileiro, sendo descrito pela imprensa como um novo talento.

A nova novela, que deverá estrear no segundo semestre, foi criada por Alcides Nogueira, autor de I Love Paraisópolis, e escrita com o apoio de Bia Corrêa do Lago.

O elenco da novela vai incluir outros nomes conhecidos pelos portugueses como Bruno Ferrari e Letícia Sabatella.

Neste momento o brasileiro interpreta Laurentino em Ouro Verde, após a estreia nos ecrãs portugueses como Santiago, em A Única Mulher.

