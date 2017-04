Pub

Vários rumores apontam para problemas pessoais depois da separação de Angelina Jolie

Existem vários rumores em torno da recente forma física de Brad Pitt, que tem aparecido visivelmente mais magro nas suas escassas aparições públicas.

Embora muitos desses rumores apontassem para que a mudança de aspeto se devesse a uma fase mais conturbada da sua vida, após a separação de Angelina Jolie, o motivo será, afinal, um novo filme em que vai entrar.

O ator, de 53 anos, de acordo com o Daily Mail, vai começar, em julho, as gravações de um novo filme: "Ad Astra". Um filme de ficção científica, escrito e realizado por James Gray, que foi também responsável por filmes como "Nós controlamos a noite", "A Emigrante" ou "A Cidade Perdida de Z".

No filme, Pitt interpretará um engenheiro autista que vai para Neptuno numa missão espacial e não volta. Durante o filme, a personagem de Pitt procurará também as razões que levaram ao desaparecimento do seu pai.

O ator tem também mantido o seu foco num estilo de vida saudável e tem estado afastado das atividades que advêm da fama. À revista US Weekly, fonte próxima do ator diz que este se tem dedicado ao exercício físico. "Treina muito e faz caminhadas ao ar livre. Quer focar-se em si e ter cuidado com o que come. Tem um cozinheiro particular que lhe prepara refeições saudáveis", afirmou.

