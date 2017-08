Pub

Cantor tem vários familiares que foram vítimas do Holocausto

Billy Joel optou por uma manifestação silenciosa durante um concerto no Madison Square Garden, em Nova Iorque, ao usar duas estrelas de David no fato durante a parte final do seu 90.º espetáculo neste espaço norte-americano, na passada terça-feira.

As estrelas no fato são semelhantes às que os nazis usavam para identificar os judeus durante o Holocausto. Nascido numa família judia, Joel é tido como ateu e, de acordo com Huffington Post, além de um avô que fugiu de um campo de concentração em 1938, tem vários familiares que morreram durante o Holocausto.

Numa altura em que a tensão racial volta a crescer nos EUA, principalmente através de novos movimentos e manifestações nazis, como a de Charlottesville, o cantor decidiu passar uma mensagem clara enquanto cantava o tema "Goodbye To You" (adeus a ti), durante o qual várias imagens de ex-membros da administração Trump, nomeadamente Steve Bannon, passavam nos ecrãs gigantes do Madison Square Garden.

Christie Brinkley, ex-mulher de Billy Joel, recorreu às redes sociais para aplaudir a atitude do cantor. "Obrigado Billy por relembrares as pessoas do que foi... para que nunca mais seja", escreveu.

Outra ex-mulher de Billy Joel, Katie Lee, também usou as redes sociais para manifestar o seu apreço pela atitude do artista, dizendo que é "um homem incrível" e que foi uma "grande maneira de tomar uma posição". "Ele continua a inspirar-me e espero que o faça a cada um de vocês", acrescentou.