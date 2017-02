Pub

O ator interpretou filmes como "Titanic" e "Dia de Treino" morreu na sequência de complicações após uma cirurgia"

O ator Bill Paxton morreu vítima de complicações após uma cirurgia. Tinha 61 anos. "É com pesar que informamos que Bill Paxton morreu devido a complicações de uma cirurgia. Ele teve uma carreira ilustre, que atravessou quatro décadas como um ator e era um cineasta querido e prolífico. A sua paixão pelas artes era sentida por quem se aproximava dele, e o seu calor e a sua energia incansáveis eram inegáveis", disse a família em comunicado.

Ao longo da sua carreira, Paxton integrou os elencos de grandes sucessos de bilheteira, como Titanic (1997), Apollo 13 (1995) ou Aliens (1986). Em televisão esteve, entre outras, nas séries Os Agentes S.H.I.E.L.D. (2014) e Big Love (2006). O ator foi nomeado para quatro Globos de Ouro ao longo da sua carreira. The Circle, filme de James Ponsoldt ainda com Emma Watson e Tom Hanks, é o seu mais recente trabalho e a estreia está marcada para este ano.

Paxton era casado com Louise Newbury. Juntos, tiveram dois filhos, Lydia e James. "Pedimos respeito pela família neste momento de perda do nosso adorado marido e pai", diz ainda o comunicado, citado pelo The Hollywood Reporter.

Vários colegas já reagiram nas redes sociais.