Ben Affleck, em janeiro de 2017, no British Film Institut

Ator, de 44 anos, diz que completou tratamento e que quer ser o melhor pai possível.

Ben Affleck, 44 anos, afirmou esta terça-feira que completou o tratamento de recuperação da dependência do álcool e que quer ser "o melhor pai que conseguir ser", escreveu na sua página no Facebook.

"Completei o tratamento para a dependência do álcool, algo com que tenho lidado no passado e terei de continuar a confrontar-me, escreveu o ator na mesma rede social.

"Quero que os meus filhos saibam que não é vergonha pedir ajuda quando é precis, e ser uma fonte de força para quem precisa de ajuda mas tem demasiado medo de dar o primeiro passo", lê-se.

"O primeiro de muitos passos" é como Affleck descreveu o processo de recuperação a que se submeteu, agradecendo à ex-mulher Jennifer Garner, também atriz, mãe dos seus três filhos, Violet, Seraphina e Samuel. Estiveram casados 10 anos e separaram-se em 2015. Notícias da última semana falam de uma reaproximação do casal.

Próximo Batman, Aflleck venceu dois Óscares. Um pelo melhor argumento, por Good Will Hunting, outro de melhor filme por Argo.