Bella Hadid ao estilo de Kate Moss

A modelo Bella Hadid protagoniza a edição primaveril da revista "V". Fotografada por Mario Sorrenti, surge com o mesmo estilo de Kate Moss na década de 1990.

Quando Bella Hadid foi a escolhida pela revista V para a sua edição primaveril, o conceituado fotógrafo Mario Sorrenti não hesitou em aceitar o desafio de ser ele o autor da sessão fotográfica em questão.

O italiano optou por um conjunto de fotografias a preto e branco, que mostram a mais nova das manas Hadid o mais natural possível, sem grandes artifícios, e ao estilo do que já fez, na década de 90, com Kate Moss, de quem é amigo e com quem chegou a viver, nessa altura, um romance.

"Sempre que fotografamos ou vemos a Bella, ela está sempre muito glamorosa. As imagens focam-se sempre na moda e menos na rapariga. E acho que ela é tão bonita e doce, que quis mesmo revelar agora este seu lado mais sensível e natural, que a Bella também tem. Não olho para ela como uma figura pública, mas sim como uma manequim. Acho-a interessante porque ela é linda", explicou à publicação Mario Sorrenti.

À mesma revista, Bella Hadid frisou: "Sinto-me uma sortuda por ter tido a oportunidade de trabalhar com alguém que admiro tanto. Ele tem uma energia incrível, foi muito divertido trabalhar com o Mario".

