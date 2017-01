Beckham ajuda mulher idosa caída na rua

Pub

David Beckham dirigia o seu carro em Londres, perto de sua casa, quando se deparou com uma idosa caída no chão e prestou auxílio até à chegada ao local de uma ambulância.

David Beckham mostrou o seu lado altruísta assim que viu uma idosa deitada no chão, na zona de Kensington, em Londres, perto de sua casa. A mulher em questão, conta a imprensa internacional, desequilibrou-se enquanto caminhava pela rua e caiu, acabando por bater com a cabeça no solo.

O ex-futebolista britânico estava a passar por essa rua, a conduzir o seu carro, e parou a viatura junto à idosa. A imprensa conta que Beckham perguntou ao bombeiro que se encontrava no local se precisava da sua ajuda, enquanto a ambulância não chegava, ofereceu uma garrafa de água à idosa e posicionou o seu carro para que outras viaturas não circulassem demasiado perto da mulher em questão.

"David Beckham prestou a sua ajuda e quando a ambulância chegou, agradecemos o seu apoio e dissemos-lhe que poderia seguir caminho descansado", lê-se no relatório da Brigada de Bombeiros de Londres, citado pelo Daily Mail.

