Milhares de utilizadores desejaram os parabéns a Barack Obama nas redes sociais

O ex-presidente dos Estados Unidos faz 56 anos esta sexta-feira. Milhares de pessoas felicitaram Barack Obama e, nas redes sociais, o aniversário do Obama é o assunto mais comentado do dia.

Obama foi o 44º presidente dos Estados Unidos, servindo dois mandatos entre 2009 a 2017.

Michelle Obama fez uma dedicatória especial ao marido, publicando imagens antigas da família. "Um ano mais velho, mas ainda o mesmo homem fenomenal com quem me casei há quase 25 anos", escreveu Michelle no Twitter.

O ex-vice-presidente também aproveitou a ocasião para homenagear Obama. "O teu serviço tem sido um grande presente para o país e a tua amizade e irmandade são um grande presente para mim", escreveu Biden.

O ex-presidente Bill Clinton também parabenizou Obama.