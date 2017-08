Pub

As joias usadas no novo videoclipe da cantora são reais

O banho de diamantes de Taylor Swift no videoclipe de "Look What you Made me Do" custou 10 milhões de dólares, qualquer coisa como 83,6 milhões de euros. A cena já tinha dado que falar devido à alegada referência crítica a Kim Kardashian, mas agora está em destaque por se saber que tanto brilho é real.

Nenhum diamante dentro daquela banheira é falso, segundo revelou hoje a Page Six. Todas as joias foram emprestadas pelo joalheiro Neil Lane e foi necessário recorrer a medidas especiais de segurança para gravar o videoclipe.

"Eles queriam um cenário exagerado e glamoroso. Demos-lhe acesso sem precedentes à minha coleção", disse o joalheiro, considerando o resultado fantástico. "Os diamantes nunca pareceram tão bem", comentou.

Algumas das peças já terão sido usados noutras ocasiões, nomeadamente um anel em forma de cobra, que Zoe Saldana terá levado aos Óscares em 2013.

São várias as cobras, aliás, neste vídeo, que muitos consideram uma sátira ao assalto a Kim Kardashian em Paris.

Também se vê uma nota de dólar a "boair" sobre os diamantes, o que pode ser uma referência à indemnização simbólica que recebeu num caso de assédio sexual.

O tema "Look what you made me do" que é o 1.º 'single' de "Reputation", álbum a ser editado em novembro, o sexto de originais da cantora.