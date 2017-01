Pub

Azealia Banks e Rihanna envolveram-se numa troca de acusações nas redes sociais por causa das políticas de imigração de Donald Trump. A "rapper" chegou a revelar o número de telefone da cantora de "Umbrella".

"Enojada! Estas notícias são devastadoras! A América está a ser destruída mesmo à frente dos nossos olhos. Que porco imoral que tem de se ser para se implementar esta porcaria de medidas!", escreveu Rihanna no Twitter.

A resposta de Azealia Banks a Rihanna não demorou mas também não ficou muito tempo publicada nas redes sociais, tendo a rapper já eliminado a imagem em questão, que mostrava o alegado número de telefone da intérprete de Umbrella. "Quanto à Rihanna (que não é uma cidadã [norte-americana] e não pode votar) e todas as outras celebridades que usam a sua influência para agitar o público, vocês têm mesmo de se calar e sentar."

"Se pessoalmente concordo com o que está a acontecer? Não! Mas como uma americana que preza a sua segurança e sobretudo a capacidade de manter um certo nível de ignorância, estou 100% chocada sobre fronteiras abertas e seria muito assustador para mim e para a minha família se alguma dessas guerras começasse a acontecer no nosso solo", acrescentou ainda Banks.

Rihanna respondeu às provações de Azealia com uma fotografia no Instagram, onde se lia na legenda: "A tua cara quando és um imigrante". Na descrição, a cantora criou as hashtags "fica longe das galinhas", "eu amo nuggets" e "salvem as nossas galinhas", uma alusão à confissão da rapper norte-americana em já ter sacrificado galinhas.

Rihanna, à semelhança de outras figuras públicas, tem tido uma voz bastante ativa contra o presidente norte-americano. A cantora marcou, inclusivamente, presença na Marcha das Mulheres contra Trump.