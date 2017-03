Pub

A britânica Thandie Newton, que protagoniza várias cenas de nudez em "Westworld", explica porque se sente mais confortável e confiante quando está nua na série da HBO

No ano passado, integrou o elenco de uma das séries mais elogiadas pela crítica, na primeira temporada de Westworld, que mistura drama e ficção científica. Na trama da HBO, exibida em Portugal no canal TV Séries, Thandie Newton interpreta a prostituta Maeve, que é um robô neste mundo onde androides são construídos para satisfazer os desejos e vontades de humanos que pagam para ali estar.

O papel, para além de já lhe ter dado uma nomeação nos Globos de Ouro, implicou várias cenas de nudez, algumas até integral, por parte da atriz britânica de 44 anos. Algo que não incomodou, de todo, a intérprete de Westworld, protagonizada por Evan Rachel Wood e Anthony Hopkins.

"Sentia-me mais confortável e confiante nua do que com aquele vestido que usava nas cenas do bar [onde trabalha na série]. Estava mais confortável nua porque aquele vestido objetifica uma mulher, as botas de cano alto, a cintura apertada [trata-se de um corpete]. Aquela indumentária é um convite para sexo", frisou Thandie Newton numa nova entrevista.

A atriz explicou também que ainda sente discriminação na vida profissional, por ser uma mulher e por ser de raça negra, pela sua descendência materna do Zimbabué. "Em cada papel, em cada profissão, em cada trabalho, se fores mãe terás que trabalhar o dobro dos outros. Em cima disso, se fores de raça negra, terás que trabalhar outro dobro", rematou Newton.

