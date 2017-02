Pub

Blanca Blanco foi traída pelo vestido

Uma atriz norte-americana, que até ontem à noite não era muito conhecida, está a ser notícia pelo seu desempenho... na passadeira vermelha. Blanca Blanco apareceu na noite dos Óscares com um vestido amarelo com uma generosa racha e mostrou mais do que esperado, já que não tinha roupa interior.

O deslize da californiana está a ser muito comentado e a atriz está em muitas listas das piores vestidas da noite.

Nas redes sociais, a atriz de 36 anos publicou várias imagens da noite.

A atriz começou a representar aos nove anos, segundo o El Espanol, e já participou em cerca de duas dezenas de filmes e séries de televisão.

