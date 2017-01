Pub

A atriz Carla Andrino revelou que sofre de cancro da mama. A artista de 50 anos recebeu o diagnóstico há três meses, tendo entretanto sido submetida a uma mastectomia, e encontra-se "em franca recuperação", nas suas próprias palavras, que partilhou numa rede social.

Num comunicado publicado no Facebook, a atriz pede privacidade e respeito por este momento e informa que não tenciona prestar mais declarações até que lhe "pareça pertinente fazê-lo".

Bem conhecida dos portugueses pelas suas participação em telenovelas e comédias televisivas, Carla Andrino começou a carreira nos anos 80 do século passado, tendo participado em dezenas de programas, com presença também no teatro, nomeadamente na revista à portuguesa.

Atualmente faz parte do elenco da série da RTP "Ministério do Tempo".

