Estava internada desde sábado, dia 15 de abril. Foi vítima de uma embolia pulmonar.

A atriz brasileira Neuza Amaral morreu na quarta-feira, aos 86 anos, vítima de uma embolia pulmonar, e o funeral decorre esta quinta-feira no Cemitério Israelita no Rio de Janeiro, noticiou a Globonews.

A atriz fez mais de 70 trabalhos em cinema, teatro e televisão, tendo ficado conhecida pela sua participação em novelas como "Irmãos Coragem" (1970), "O Casarão" (1976), "Olhai os Lírios do Campo" (1980), "Ciranda de Pedra" (1981) ou "Os ossos do barão" (1973), altura em que ganhou o troféu de melhor atriz da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Um dos seus primeiros desempenhos na TV Globo foi um papel de vilã que interpretou em "A grande mentira" e que sempre considerou o seu maior trabalho na ficção televisiva.

O seu último ano ativo na televisão foi 2006, com participações em "Pé na Jaca", "Páginas da vida", "Cobras & lagartos" e "Linha direta".

No cinema, estreou-se em 1967 no filme "A lei do cão", de Jece Valadão, e a partir daí apareceu em mais de 20 títulos, entre os quais "P'ra frente, Brasil" (1982), de Roberto Farias, "As duas faces da moeda" (1969), de Domingos Oliveira, e "O que é isso, companheiro?" (1997), de Bruno Barreto.

Ao longo da carreira, que começou em 1953, a atriz participou em mais de 50 produções, entre novelas, séries e especiais de televisão, e 16 peças teatrais, além de trabalhos de locução, apresentação e interpretação na rádio, anteriores à sua chegada à televisão.

Neuza Amaral teve também uma vida política ativa, tendo chegado a ser eleita vereadora no Rio de Janeiro, nos anos de 1990.

No início dos anos 2000, mudou-se para Araruama, onde foi convidada pela prefeitura para ser a coordenadora-geral da Cultura do município.

Em 2008, Neuza Amaral lançou a sua autobiografia, intitulada "Deixa comigo", cujos lucros reverteram para o Lar de São Francisco, o asilo de idosos de Araruama, onde a atriz morava na altura.

Neuza Amaral nasceu em São José dos Barreiros, em São Paulo, no dia 1 de agosto de 1930.