Pub

Lourenço Ortigão e Diogo Amaral foram burlados na compra de carro. Julgamento começa amanhã

Os atores Lourenço Ortigão e Diogo Amaral, o filho do ex-líder do PSD Luís Filipe Menezes e um responsável de uma empresa organizadora de festivais de música estão entre as vítimas de um esquema de burla com carros, cujos alegados autores começam amanhã a ser julgados em Santa Maria da Feira, avança hoje o Jornal de Notícias.

Os atores da TVI terão sido enganados na compra de BMW com quilómetros adulterados num stand em Arrifana, Santa Maria da Feira, cujo proprietário está em prisão preventiva acusado de burla qualificada, falsidade informática e falsificação de documentos. O grupo de oito arguidos e quatro empresas vai responder, segundo o JN, por mais de 700 crimes. Terá obtido lucros superiores a 450 mil euros.

O esquema foi posto em prática entre julho de 2013 e 20 de junho do ano passado, diz a mesma fonte. Lourenço Ortigão terá comprado um BMW 320d cabrio com o dobro dos quilómetros indicados, com prejuízos de 16 mil euros pelo valor do carro e 25 mil euros pelo tempo que a viatura esteve apreendida. Diogo Amaral terá comprado um BMW X3 nas mesmas condições, com prejuízo estimado de 16 mil euros, conta o JN.