Ataque de fúria de Britney Spears reverte para caridade

Dez anos depois de a cantora e atriz norte-americana ter partido o vidro do carro de um paparazzo com um guarda-chuva, o objeto vai ser posto à venda pelo fotógrafo. Parte do valor reverterá para uma instituição de caridade escolhida por Spears

A 21 de janeiro de 2007, Britney Spears não gostou de ser fotografada à saída de uma estação de combustíveis em Tarzana, na Califórnia. Agarrou num guarda-chuva e partiu o vidro do carro de um dos paparazzo. O momento ficou registado em imagens e correu mundo.

Dez anos depois, o fotógrafo lesado vai levar a leilão o chapéu que a atriz e cantora norte-americana utilizou. Metade do valor arrecadado reverterá para uma instituição de caridade escolhida pela própria Spears.

"Foi um mau momento da vida dela. Infelizmente, foi registado [pelas câmaras]", disse Daniel Ramos ao site Broadly, explicando que Spears deixou o acessório no local e que desde então o conserva consigo.