Todas as famílias reais regem-se por protocolos que envolvem, por exemplo, regras de etiqueta ou de conduta muito específicas. Em Inglaterra, estas regras incluem certas palavras que estão absolutamente proibidas pronunciar quando se está perto de algum elemento da família real. Surpreenda-se com algumas dos termos que a antropóloga social Kate Fox enumerou em entrevista para a "New Zealand Herald".

Mãe e Pai (Mum and Dad)

Para se dirigirem aos seus progenitores, os filhos devem tratar os pais por "mãezinha" ("mummy") ou "paizinho" (daddy).

Casa de banho (Toilet)

A palavra 'casa de banho' não deve ser usada em circunstância alguma. Em vez disso, a palavra "lavatório" ("lavatory") é a mais adequada.

Fino (Posh)

Ironicamente, esta palavra nunca deve ser usada pelas classes mais altas da sociedade, de acordo com a antropóloga social. Fox afirma que a palavra "fino" é usada de forma jocosa pelas classes mais altas para descrever as pessoas que se movimentam fora desse círculo relacional. Em alternativa, a família real utiliza a palavra "elegante" ("smart").

Desculpe (Pardon)

Pode parecer descabido, mas a palavra 'desculpe', que na língua inglesa se traduz como 'pardon', está expressamente proibida. Em vez disso, o protocolo britânico permite o uso da palavra 'sorry' (que em Portugal é igualmente traduzida como 'desculpe'). Também é permitida a palavra 'what' (o quê).

Porções (Portions)

Esta palavra que é utilizada quando se serve uma determinada quantidade de comida também não é permitida no vocabulário da família real inglesa. A palavra "helping" é a mais apropriada neste tipo de situações.

Perfume (Perfume)

As classes mais altas da sociedade não usam perfumes ou fragrâncias, mas sim um "aroma" ("scent").

Salão (Lounge)

A família real britânica não passa o seu tempo em "salões" ("lounges"), mas sim em "sitting rooms" ou "drawing rooms". As palavras "living room" estão igualmente proibidas.

Pátio (Patio)

O palácio da família real de Inglaterra não tem "pátios" ("patios"), mas sim "terraços" ("terraces").