Apesar dos boicotes, perfume de Ivanka é o mais vendido na Amazon

A nova fragrância lançada pela filha mais velha do presidente norte-americano lidera as vendas no site da Amazon.

Os últimos meses não têm sido fáceis para a faceta empresarial de Ivanka Trump. Ainda este mês, a cadeia de lojas Nordstrom anunciou que iria deixar de comercializar a marca que a filha do presidente dos EUA criou e que inclui roupa, calçado e acessórios. Os representantes da empresária vieram a público, entretanto, para afirmar que os produtos passariam apenas a estar disponíveis nas lojas da cadeia americana mas não no site.

Antes disso, no final do ano passado, e em plena campanha presidencial que opôs Donald Trump e Hillary Clinton na corrida à Casa Branca, uma campanha nas redes sociais tornou-se viral. A hashtag #GrabYourWallet foi criada como forma de boicote à compra dos produtos da marca de Ivanka Trump, e ganhou tal dimensão que a própria empresária se viu obrigada a comentar o caso, no programa de televisão Good Morning America.

"A beleza dos EUA reside no facto de as pessoas poderem fazer o que quiserem. Mas preferiria falar sobre os milhões de mulheres norte-americanas que se sentem inspiradas pela marca e pela sua mensagem", disse Ivanka Trump na altura.

Apesar desta conjuntura, e como avança o site Refinery29, a empresa de Ivanka está de saúde e recomenda-se numa determinada categoria: a das fragrâncias. Porquê? O perfume, que tem o nome da filha do presidente, é a fragrância feminina mais vendida neste momento na plataforma Amazon. De acordo com o mesmo site, as compradoras deste perfume decidiram adquiri-lo para apoiar a empresária.

A fragrância, que foi referido pela CNN como "um produto vencedor na Amazon", é descrito como "um cheiro feminino, floral e oriental", que é "um símbolo da graciosidade e da beleza". Mas isso, pouco importa. A cosmética e a perfumaria são agora também campo de batalha política.

