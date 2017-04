Pub

Gessica Notaro foi finalista do concurso Miss Itália, em 2007

Foi no início do ano que a ex-miss italiana Gessica Notaro foi atacada por Edson Tavares, com quem queria terminar o relacionamento que ambos mantinham. Tavares, que não aceitou a situação, atacou Gessica com um líquido que continha ácido, desfigurando-a.

A mulher, de 28 anos, ficou com graves queimaduras e ferimentos nas pernas e na cara, perdendo a visão do olho esquerdo. Desde 10 de janeiro que esteve internada no Hospital de Cesena, onde foi submetida a várias cirurgias plásticas devido aos danos feitos à sua cara.

Apareceu pela primeira vez em público no "Maurizio Costanzo Show", onde falou sobre o que viveu, durante e após o ataque.

Primeiro apareceu com um lenço na cabeça.

Vai conseguir recuperar a visão no olho esquerdo dentro de poucos anos, o que era o seu único desejo. As várias operações correram bem e vão devolver-lhe a visão.

"Vê isto. Isto não é amor", disse, dirigindo-se a Edson Tavares e também a todas as vítimas de violência doméstica.

O homem está preso.

