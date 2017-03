Pub

A atriz e realizadora deu a primeira aula como professora na Escola de Economia de Londres, onde vai lecionar no mestrado Mulheres, Paz e Segurança, a partir de setembro.

Angelina Jolie deu a sua primeira aula esta terça-feira, no Centro para Mulheres, Paz e Segurança da Escola de Economia de Londres, onde será professora regular a partir de setembro. A atriz confessou-se "um pouco nervosa" com esta estreia: "Espero fazer um bom trabalho. Isto é muito importante para mim", revelou à publicação Evening Standard.

A sessão focou-se nos direitos das mulheres no contexto dos movimentos migratórios e no panorama internacional contemporâneo, e em como os campos de refugiados podem ser terrenos propícios a abusos sexuais a mulheres.

Uma porta-voz da Escola de Economia de Londres revelou que Jolie também partilhou as suas vivências junto dos migrantes: "Angelina falou aos alunos sobre a sua experiência no terreno e as motivações que a levaram a trabalhar como Alta Comissária das Nações Unidas para os Refugiados."

Angelina Jolie é uma dos quatro professores convidados pela escola londrina. Lord Hague, Jane Connors, diretora do departamento de Direito Internacional na Amnistia Internacional, e Madeleine Rees, secretária geral na Liga Internacional das Mulheres para a Paz e Liberdade, completam o leque de personalidades escolhidas pela instituição. Mulheres, Paz e Segurança é também o nome do mestrado que o grupo vai ministrar a partir de setembro.