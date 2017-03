Pub

O nascimento dos filhos está previsto para o próximo mês de junho, mas o casal ainda não escolheu os nomes para os bebés, apesar das sugestões originais do ator norte-americano.

George Clooney e a mulher, Amal Alamuddin, estão à espera de gémeos e esta fase é "muito entusiasmante" para ambos e particularmente tranquila, sobretudo para o ator de 55 anos. "A Amal está bem. Ela é uma mulher fantástica. Não tenho que preocupar-me com nada. Não faço grande coisa além de chá e outras pequenas coisas", revelou Clooney ao site Extra.

O norte-americano admitiu ter proposto sugestões para nomes, alguns deles bastante criativos, mas que não foram do agrado da advogada, de 39 anos. "A minha mulher já me disse que não posso chamá-los de "Casa" e "Amigos". Isso ela não autoriza", brincou George Clooney, referindo-se à marca de tequila Casamigos, um negócio do qual é sócio em conjunto com o marido de Cindy Crawford, Rande Gerber.

Na mesma entrevista, o ator afirmou querer esperar para ver a cara dos bebés para depois decidir que nomes lhes vai atribuir. O casal ainda tem três meses para pensar em possíveis nomes, uma vez que Amal Alamuddin se encontra no seu sexto mês de gestação.