Jovem norueguesa de 20 anos tem fortuna avaliada em 1,2 mil milhões de dólares

Alexandra Andresen é a multimilionária mais jovem do mundo. A jovem de 20 anos, natural de Oslo, tem uma fortuna avaliada em 1,2 milhões de dólares (cerca de 1,12 milhões de euros), de acordo com a lista da Forbes.

A fortuna da jovem está avaliada no mesmo valor que a da sua irmã, Katharina, que tem 21 anos. O motivo? Ambas receberam do seu pai, Johan Andresen, a mesma percentagem da empresa de família, a Ferd: 42%. No entanto, nenhuma trabalha para a empresa, com o pai a gerir com 70% dos votos.

A Ferd e o nome Andresen são bastante conhecidos na Noruega há mais de cem anos, principalmente pela ligação à indústria tabaqueira. No entanto, a empresa já deixou esse ramo e agora gere fundos de investimento, investe na bolsa nórdica e ainda tem participações em empresas privadas.

A oferta aconteceu em 2007 com o nome de Alexandra a ser conhecido publicamente apenas quando fez 17 anos. Isto porque é com esta idade que as autoridades norueguesas divulgam as declarações de rendimentos.

O que Alexandra mais gosta de fazer na vida é montar a cavalo e tem vários prémios de hipismo. Foi três vezes campeã norueguesa júnior de dressage.

"Isto é o que eu quero fazer o resto da vida: montar a cavalo", disse ao The Independent, numa entrevista concedida por ocasião da divulgação da anterior lista da Forbes.

Não vai em luxos, nem esbanja dinheiro em festas ou luxos que considere desnecessários. "Recebo a minha mesada e às vezes prémios. Assim posso comprar aquilo que quero mesmo quando preciso, seja um par de sapatos ou uma carteira", afirmou.