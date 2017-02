Pub

Halima Aden tem 19 anos e está a dar que falar

Uma das mais importantes agências de modelos em todo o mundo, que tem no catálogo figuras como Gisele Bündchen, Kate Moss, Miranda Kerr e as irmãs Hadid, Gigi e Bella, acaba de assinar contrato, pela primeira vez, com uma manequim que usa hijab, o lenço muçulmano.

Trata-se de Halima Aden que começou a dar nas vistas em novembro do ano passado ao participar no concurso de beleza Miss USA. A jovem de 19 anos tem dupla nacionalidade, queniana e norte-americana, é muçulmana e usou hijab e burkini no concurso de misses.

Halima tem dado que falar na indústria da moda, tendo tido a sua estreia na passerelle no desfile de Kanye West, a quinta coleção Yeezy, na Semana de Moda de Nova Iorque.

Numa recente entrevista, a manequim revela que nasceu num campo de refugiados no Quénia, tendo depois partido para os EUA, onde estudou no estado de Minnesota. "Não pensava muito em enveredar pelo mundo da moda. Aquilo que queria [durante o ensino secundário] era espalhar uma mensagem positiva sobre beleza e diversidade, mostrando a outras jovens muçulmanas que existe lugar para elas no mundo", disse a nova representante da IMG Models.

