Ágata é candidata à Câmara de Castanheira de Pera na lista de movimento independente

A cantora Ágata anunciou este domingo que aceitou integrar a lista do movimento independente "Todos por Castanheira" e assim concorrer à Câmara de Castanheira de Pera.

"Fui convidada a fazer parte de uma lista independente para Vice-presidente à Câmara de Castanheira de Pêra estou pronta para mais um desafio na minha vida, uma nova faceta. Espero dar o meu melhor", escreveu a artista numa publicação na rede social Facebook.

O movimento junta independentes com o apoio do CDS-PP e do MPT. A lista é encabeçada por Miguel Barjona, que nas últimas autárquicas, em 2013, liderou uma candidatura independente pelo MAIS - Movimento Autárquico Independente Salvar Castanheira, tendo conseguido conquistar um mandato.

Na Câmara de Castanheira de Pera, são também candidatos Gonçalo Lopes, pelo PS, e a independente Alda Correia pelo PSD. O antigo funcionário público Manuel Lopes da Costa encabeça a lista da CDU (PCP/PEV).

O Partido Socialista lidera o município desde 1993, sendo que em 2013 perdeu a maioria absoluta, face à conquista de um mandato pelo movimento independente MAIS.