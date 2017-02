Pub

Ford quase provocou acidente: ao aterrar na pista errada, atravessou-se no caminho de um avião que ia descolar

Na semana passada, Harrison Ford esteve perto de provocar um acidente no aeroporto John Wayne, em Orange County: apesar de, aos 74 anos, o ator ser um piloto experiente, protagonizou um momento de tensão quando aterrou na pista errada, sem levar em conta as instruções dos controladores de tráfego aéreo.

Agora, o aeroporto decidiu divulgar as imagens da aterragem, sendo visível o Aviat Husky pilotado por Harrison Ford a passar por cima, e muito perto, de um avião comercial - um Boeing 737 com 110 passageiros a bordo - que estava prestes a descolar.

Segundo a imprensa norte-americana, o ator recebeu indicação para se dirigir a uma pista mas acabou por aterrar numa faixa específica onde as aeronaves podem circular mas as aterragens são proibidas.

Durante a aterragem, e estranhando estar a passar por cima de um avião da American Airlines, Ford perguntou mesmo à torre de controlo: "É suposto aquele avião estar debaixo de mim?".

As autoridades para a aviação civil dos EUA abriram entretanto uma investigação para apurar as circunstâncias na origem do mal entendido que levou Ford a aterrar fora da pista principal: os controladores aéreos, por sua vez, garantem que deram ao ator as instruções corretas e que ele as leu de volta, confirmando que as tinha compreendido.

Caso se comprove que a responsabilidade foi do ator, Ford pode levar simplesmente um aviso ou, no cenário mais gravoso, ficará com a licença de piloto suspensa.