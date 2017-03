Pub

Num concerto na Austrália, Adele confessou aos fãs que criou uma conta secreta no Twitter à revelia dos seus agentes, dois anos depois de ter sido proibida de aceder ao seu perfil oficial.

Adele revelou num concerto em Brisbane, na Austrália, ter uma conta secreta na rede social Twitter. "Estava no Twitter ontem à noite", começou por contar a cantora britânica, num dos intervalos entre músicas, explicando que os seus agentes estavam a ouvir aquela informação pela primeira vez.

"Eles não sabem que eu tenho uma conta secreta... Bem, agora sabem porque acabei de o dizer. E por 'eles', refiro-me aos meus agentes", contou Adele, que viu o seu acesso a essa rede social revogado há alguns anos.

Foi a própria compositora que contou, em entrevista à BBC em 2015, que não tinha autorização para usar o Twitter porque dava por si a escrever e partilhar mensagens sob o efeito do álcool: "Agora já não bebo mas quando o Twitter apareceu eu escrevia embriagada."

"Não me deixam escrever no Twitter porque me entusiasmo muito e digo muitas coisas que não devia dizer", explicou a autora de Rolling in the Deep, perante os milhares de fãs que assistiram ao concerto em Brisbane.