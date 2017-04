Pub

Atriz partilhou fotografia na cama. Apesar de doente e quase irreconhecível, conseguiu manter o bom humor

Sofia Vergara partilhou uma selfie no Instagram que está longe do glamour a que a atriz tem habituado os seguidores nas redes sociais.

Sem maquilhagem e quase irreconhecível, Vergara surge deitada na cama, visivelmente abatida, mas ainda assim com forças para ironizar com a situação: "Acabo de me aperceber que 102 graus de febre [em fahrenheit, cerca de 39 graus em celsius] dá-te o tom perfeito de rosa. Preciso destas cores", escreveu a atriz, marcando na publicação a marca de maquilhagem Cover Girl, da qual é porta-voz.

Sofia vergara acrescenta ainda a hashtag #thatswhatIgetforshootingintheraininRome, dando a entender que a febre se deve a uma constipação depois de gravar dois dias debaixo da chuva em Roma. Segundo a imprensa norte-americana, a atriz viu-se obrigada a regressar a Los Angeles um dia antes do que era suposto, depois de ter adoecido em Itália, onde decorrem as gravações do próximo filme da estrela de Uma Família Muito Moderna.

Na semana passada, Sofia Vergara tinha partilhado mesmo fotos do cenário do filme, onde surge de cabelos húmidos e a ser molhada com um borrifador.