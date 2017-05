Pub

Atriz não escondeu espanto quando viu Madonna chegar à passadeira vermelha

"Comme des Garçons", ou "como os rapazes". Era este o tema da gala no Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, este ano em homenagem a Rei Kawakubo, a fundadora da marca japonesa "Comme des Garçons".

Como é habitual - e, nesta ocasião, incentivado - a passadeira vermelha do Met pautou-se pela excentricidade e foram muitas as celebridades que aproveitaram para desfilar com os modelos mais ousados das grandes casas de moda, numa exibição de fazer cair o queixo. Foi o que aconteceu, literalmente, à atriz Sarah Paulson, quando viu chegar Madonna num vestido Moschino de inspiração militar: abriu a boca de espanto, sem esconder a admiração pela cantora.

Ainda que, nas fotografias do evento, seja apenas visível a interação entre as duas estrelas, que se divertem a comparar fatiotas e a rir-se num encontro amigável, nas redes sociais circula a imagem de Sarah Paulson ainda de queixo caído e a apontar para Madonna, numa manifestação incontida de entusiasmo.

