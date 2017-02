Pub

A diretora executiva de conteúdos da SIC evocou o segredo para a durabilidade do seu casamento e falou ainda do início "esquizofrénico" da sua relação com Rui Pêgo, com quem está casada há mais de três décadas

Casada há 31 anos com Rui Pêgo, o atual diretor de programas da RDP, a apresentadora da SIC partilhou o segredo para um casamento feliz na edição de fevereiro da revista digital Júlia, de Bem com a Vida dedicada ao amor. "Tivemos bons e maus momentos. Outros muito difíceis com aquilo que são episódios da nossa história familiar que são conhecidos de todos e ficamos sempre inabaláveis ao lado um do outro", recordou a comunicadora, numa referência à anorexia nervosa das filhas Matilde e Carolina, tornada pública em outubro de 2015.

Júlia Pinheiro revelou ainda o início da sua relação "absolutamente esquizofrénica" com o ex-locutor de rádio. "Quando nos conhecemos na rádio Renascença, achei-o o ser mais detestável [à face] da Terra, mas ele decidiu nesse exato momento que eu era a mulher da vida dele. Parece filme, mas aconteceu", recordou a co-apresentadora das manhãs da estação de Carnaxide, evocando o primeiro presente que o marido lhe ofereceu. "Foi um charro. Estávamos no concerto do Carlos Santana em Madrid [...]".

Apesar do conturbado início da relação, Júlia Pinheiro tem hoje um casamento que dura há mais de três décadas. "Ele é muito mais romântico que eu, aliás ele é que é romântico. Eu sou um pedregulho", explicou. "Para mim, o meu marido é o grande operário da relação. Primeiro porque me tentou conquistar, depois porque me conquistou e, finalmente, porque continua a conquistar-me todos os dias. Depois de 31 anos de casamento e de muitas batalhas travadas, ambos permanecemos inabaláveis, um ao lado do outro, e com um amor impossível de quantificar", disse.