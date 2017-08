Pub

Michelle disse que Barack continua a ser um "homem fenomenal"

Michelle Obama dedicou uma mensagem de aniversário ao marido Barack Obama, que completa esta sexta-feira 56 anos. Nas redes sociais, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos publicou uma fotografia antiga da família Obama a celebrar o 43º aniversário de Barack.

A fotografia mostra Barack a soprar as velas de um bolo de aniversário com a ajuda das filhas, Sasha e Malia, e de Michelle. As velas revelam que a fotografia foi tirada há 13 anos, quando Barack fazia 43 anos.

"Outro ano mais velho, mas ainda o mesmo homem fenomenal com quem me casei há quase 25 anos. Feliz aniversário, Barack. Amamos-te muito", escreveu Michelle na publicação.

O casal Obama era frequentemente fotografado de mãos dadas ou abraçados em público. Como tal, são muitas vezes apelidados de "casal perfeito" nas redes sociais. Vários utilizadores dizem que o seu objetivo é ter uma relação como a dos Obama.

Também o ex-vice-presidente dos Estados Unidos desejou os parabéns a Barack Obama. "O teu serviço tem sido um grande presente para o país e a tua amizade e irmandade são um grande presente para mim", escreveu Biden.