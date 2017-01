Pub

Modelo espanhola publicou fotografia com Cristiano Ronaldo e família e uma dedicatória

A modelo espanhola Georgina publicou uma mensagem sobre Cristiano Ronaldo nas redes sociais esta quarta-feira. Após ter posado pela primeira vez ao lado do craque de futebol na gala da FIFA, esta segunda-feira, Georgina elogiou o namorado pelo prémio que recebeu.

"Todo o esforço tem a sua recompensa. Bem merecido", escreveu a manequim de 21 anos no Twitter. Georgina publicou também uma fotografia da cerimónia em que Ronaldo ganhou o prémio de Melhor Jogador do Ano pela quarta vez.

Na imagem estão, além do casal, o filho do jogador, Cristiano Ronaldo Júnior, a mãe, Dolores Aveiro, a mãe, e as irmãs Katia e Elma Aveiro.

Tanto a mãe de Cristiano Ronaldo como Kátia Aveiro partilharam a dedicatória de Georgina no Twitter.

A relação entre Cristiano Ronald e Georgina dura há cinco meses, mas só em dezembro surgiram as primeiras imagens do casal, na Disneyland Paris.