Jeremy Meeks, que saiu da prisão há cerca de dois anos, tem partilhado a sua nova vida nas redes sociais

Jeremy Meeks, conhecido na internet como "o criminoso mais sexy do mundo", não esconde a satisfação com o rumo que a sua vida tomou depois de ter saído da prisão, em março do ano passado. O norte-americano de 32 anos tem partilhado várias fotografias no Instagram onde ostenta um estilo de vida luxuoso.

Meeks confessa-se "orgulhoso" com a nova vida, que começou a mudar quando a polícia de Stockton publicou no Facebook uma fotografia sua. Meeks saltou para o estrelato quando a agência de modelos White Cross Management decidiu assinar um contrato com o ex-presidiário.

Jeremy Meeks foi detido em 2014 depois de ter sido encontrado na posse de armas e por suspeita de vários assaltos à mão armada na Califórnia. Com a pena de 27 meses de prisão cumprida, está agora a aproveitar as regalias da sua nova profissão. Em declarações à ABC News, a propósito da assinatura de contrato com a White Cross Managment, o modelo revelou "estar numa situação em que poderá sustentar a família e mudar de vez a vida." "Nunca pensei que alguém notasse em mim por causa da minha aparência, sinto-me muito abençoado e agradecido", completou.

Meeks está casado Melissa há oito anos, cujo aniversário o modelo fez questão de celebrar com uma fotografia nas redes sociais. Na legenda da imagem, Jeremy reafirmou a força do casamento dizendo que ainda faltam mais 50 aniversários para festejar. O casal tem três filhos.