Vento voltou a revelar a fita cola na gravata do presidente

Tem a sua própria coleção de gravatas, que promete ser o "pináculo do estilo e prestígio", mas, no que toca ao seu próprio estilo, Donald Trump é mais dado ao improviso e usa muitas vezes fita-cola para prender a gravata - foi novamente "apanhado" na última sexta-feira.

As gravatas de Trump já foram alvo de piadas em programas de comédia, artigos de revistas de moda e estilo e até de artigos da CNN ou da revista Time, geralmente pelo tamanho, por serem feitas na China ou pela utilização de fita-cola. Até na tomada de posse, em que todo o guarda-roupa do casal Trump parece ter sido pensado ao milímetro, lá estava a fita-cola, em vez de um alfinete de gravata.

Na última sexta-feira, ao sair do Air Force One, no aeroporto internacional de Orlando, o vento ajudou a destapar novamente esta estratégia do presidente, que intriga os especialistas em moda, e o momento tornou-se viral nas redes sociais.

