Eric Trump, filho do presidente dos EUA, e a mulher Lara estão à espera do primeiro filho em comum. Será o nono neto de Donald Trump

"A Lara e eu estamos entusiasmados por anunciar que vamos adicionar um rapaz à Equipa Trump em setembro. Tem sido um ano incrível. Fomos abençoados!". Foi desta forma que Eric Trump, o terceiro dos cinco filhos do presidente dos Estados Unidos, anunciou no Twitter que vai ser pai.

A mulher, Lara Yunaska, está grávida daquele que será o primeiro filho do casal e o nono neto de Donald, que na mesma rede social deu os parabéns a Eric e Lara. "Estou muito orgulhoso e feliz por vocês os dois", acrescentou o presidente norte-americano.

À revista People, o empresário de 33 anos contou que o estado de graça da mulher foi descoberto no dia do seu aniversário, a 6 de janeiro. Já Lara, que se encontra no segundo trimestre de gravidez, disse ter ficado "exausta no início" da gestação. "Surpreendeu-me porque sou uma pessoa muito ativa e pensei que não me iria acontecer até ficar abatida pelo cansaço. Mas afetou-me. Agora estou melhor", explicou.

O bebé será o nono neto de Donald Trump, juntando-se a Chloe, Kai, Tristan, Donald e Spencer, filhos de Donald Trump Jr., e Arabella, Joseph e Theodore, filhos de Ivanka Trump.

