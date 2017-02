Pub

O ex-presidente dos EUA decidiu visitar o amigo multimilionário Richard Branson, dono da Virgin, e praticar kitesurf ao largo da ilha privada do empresário. Barack Obama acabou por vencer a prova

Agora que já não vive limitado pelas medidas de segurança da Casa Branca, Barack Obama decidiu fazer uma competição amigável de kitesurf com Richard Branson. A prova para ver quem percorria uma maior distância na prancha decorreu ao largo de uma das ilhas privadas do milionário dono da Virgin, nas Ilhas Virgens Britânicas.

O vencedor acabou mesmo por ser o ex presidente dos EUA, que permaneceu durante 100 metros no topo da prancha, enquanto o seu adversário caiu cinquenta metros antes. Nas imagens pode ver-se Obama a aproveitar o retiro do mundo político, depois de ter liderado os destinos dos Estados Unidos durante oito anos. Além de kitesurf, Barack também andou de cavalo, sempre acompanhado pelo amigo Richard Branson.

"Eu e o Barack caímos muitas vezes, mas continuamos a tentar uma e outra vez e fizemos algum progresso ao longo dos dias. Estivemos sempre ombro a ombro até ao último dia. Quando fiquei em cima da prancha durante 50 metros, três acima da linha de água, estava a sentir-me muito satisfeito. Depois olhei à volta e vi o Barack a fazer 100 metros no seu kiteboard. Tive de tirar de lhe tirar o chapéu e celebrar a sua vitória", escreveu Branson no seu site.

Antes de ir ter com o multimilionário às Ilhas Virgens Britânicas, com Michelle Obama, Barack passou três dias em Palm Springs, onde terá aproveitado para jogar golfe, o desporto de eleição naquela região dos EUA.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.