Uma conta na rede social Instagram tem recriado alguns momentos da vida e carreira de Beyoncé, mas numa versão Barbie.

BarbieBeyonceLife é a nova conta de Instagram que está a fazer furor na Internet. O conceito é simples: pegar em alguns dos momentos mais icónicos da cantora pop norte-americana e traduzi-los para o universo da boneca mais famosa do mundo. O resultado já atraiu mais de 19 mil seguidores, em três meses.

Beyoncé já foi homenageada com a sua própria Barbie - à semelhança de outras colegas de profissão como Lady Gaga, Katy Perry ou Jennifer Lopez, mas a sua devoção para a boneca da marca de brinquedos Mattel ganhou outra proporção quando a mulher do rapper Jay-Z se mascarou de Barbie no Halloween. Talvez inspirado por esta ideia, o fotógrafo Tyren Redd inverteu os papéis e dedicou uma conta de Instagram à réplica da artista em brinquedo.

A sua passagem pela passadeira vermelha dos últimos MTV Video Music Awards, a solo e com a filha, Blue Ivy e as cenas mais populares dos telediscos de Lemonade já inspiraram as publicações desta conta na rede social criada por Kevin Systrom e Mike Krieger.

