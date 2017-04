Pub

Chef britânico deu entrevista e revelou que há um tipo de comida que nunca provará

É um chef distinguido com estrelas Michelin, dono de vários restaurantes e, por trabalhar em inúmeros concursos culinários, Gordon Ramsay não tem remédio senão experimentar pratos e abraçar experiências gastronómicas que, provavelmente, não lhe agradariam. Mas o apresentador de programas como Master Chef ou Hell's Kitchen jura que há um tipo de comida em que não toca, nem obrigado: a comida de avião.

Em entrevista com o website Refinery29, o chef garantiu, de forma assertiva - como, aliás, é habitual - que não come em aviões. "No fucking way", disse mesmo - e poupamos a tradução porque certamente transparece a intensidade da recusa.

A razão, aparentemente, é simples: "trabalhei para companhias aéreas durante dez anos, por isso sei onde esta comida esteve e para onde vai, e quanto tempo levou até que finalmente chegasse a bordo", explicou.